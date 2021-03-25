Следователи проводят проверку после госпитализации в больницу семьи из поселка Пробуждение Энгельсского района. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, около 2:00 24 марта шестилетняя девочка проснулась и пожаловалась 33-летней матери на тошноту. Ее 11-летний брат и 36-летний отец спали.

Женщина взяла ребенка на руки и пошла с ней в ванную. Глава семейства пошел за ней, чтобы помочь, но потерял сознание. Супруга вызвала «скорую помощь». Прибывшие медики госпитализировали всех с подозрением на отравление окисью углерода. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Следователь вместе с газовиком осмотрели место происшествия. В помещении кухни есть проточный газовый водонагреватель.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, организована проверка. По ее результатам примут соответствующее процессуальное решение.

