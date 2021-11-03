Семья погорельцев из Саратова просит о помощи.

У Трушиных дотла сгорел дом. Мама, папа и сын, ученик 11-го класса СОШ 9 Волжского района остались без дома и личных вещей.

Объявлен сбор средств для помощи погорельцам.

Всю интересующую информацию по необходимой помощи можно уточнить у главы семейства Владимира Алексеевича по телефону: +79003133988.

Этот же номер привязан к карте сбербанка, на которую можно перевести посильную помощь.

Семья Трушиных признательна всем неравнодушным землякам.

Давайте поможем оставшимся один на один с бедой, без крыши над головой людям.