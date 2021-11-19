Следователи проверят публикацию, в которой сообщается о семье, лишившейся возможности жить в принадлежащей им квартире из-за частичного обрушения конструкций многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Жительница поселка Красный Октябрь проживала вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми в квартире № 32 дома № 40 на улице Нефтяников, которую они купили на материнский капитал.

23 июня 2019 года в доме обрушился карниз и часть несущей стены. Кирпичи обвалились над детской комнатой, после этого произошел прогиб плиты.

Из-за угрозы ее падения, семья с двумя детьми с 23 июня 2019 года живет в арендованной однокомнатной квартире. Они обращались к властям с просьбой признать дом аварийным, либо произвести ремонт.

7 сентября состоялось заседание межведомственной комиссии для признания дома аварийным. Власти пообещали, что до 20 сентября плиту заменят. Однако до настоящего времени вопрос не решен.