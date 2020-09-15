Следователи выясняют причины ЧП, из-за чего погибла 86-летняя женщина, пострадали 61-летняя гражданка, ее 41-летняя дочь и семилетняя внучка. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, граждан обнаружили родственники. Семью госпитализировали вечером 14 сентября из квартиры дома в поселке Осиновский.

Осмотр места происшествия показал, что на кухне стоит газовая колонка и, по предварительной версии, причиной произошедшего могло стать отравление газом.

Обстоятельства ЧП устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование для определения точной причины смерти женщины.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

