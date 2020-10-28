Сегодняшнее утро для семьи, проживающей на Сеченской улице 50 в Волжском районе Саратова едва не закончилось трагедией.

Как сообщили в облспасе, предположительно они отравились угарным газом.

Начальник облспаса Юрий Юрин отметил, что сотрудники экстренной службы прибыли на место событий в 7:00. Госпитализированы дети в возрасте 12 и 15 лет, двое взрослых, это 35-летняя женщина и 45-летний мужчина.

Все они были в сознании, на месте также работал “Горгаз”, полицейские, медики ЦМК.

Отмечается, что пострадавшие проживают в частном доме с печным отоплением.







