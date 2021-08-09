Вчера, 8 августа, семья с годовалым ребенком из Балашова погибли в ДТП в Вытегорском районе Вологодской области. Трагедия произошла на 262 километре автодороги «Вологда-Медвежьегорск».

52-летний водитель «ВАЗ-2115» выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Duster под управлением 30-летнего мужчины.

В отечественной легковушке находилась семья из Балашова. Погиб 52-летний мужчина, две 29-летние девушки и маленькая девочка, которой перед аварией только исполнился год. Водитель и 52-летний пассажир другой машины получили травмы и доставлены в больницу.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил зампреду Роману Грибову связаться с родными погибших и оказать им необходимую помощь.