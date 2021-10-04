Двое взрослых и трое детей получили серьёзные отравления.

Как сообщили в региональном СУ СКР, 4 октября в своей квартире на улице Омской угорели мать с отцом и дети в возрасте 2 года, 7 и 13 лет.

С признаками отравления окисью углерода семью доставили на «скорой» в лечебные учреждения, — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что возраст супругов — 35 лет. Младший из детей — мальчик, средняя и старшая — девочки.

В настоящий момент следователи провели осмотр места происшествия.

Выяснилось, что в квартире есть газовый котёл.

Стала ли неисправность в его работе причиной семейного отравления, окончательно выяснят эксперты. Расследование продолжается.

Фото: СКР