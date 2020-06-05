Член Совета Федерации от Саратовской области Олег Алексеев поздравил мелиораторов с наступающим праздником.

— Уважаемые мелиораторы и ветераны отрасли!

Уважаемые сотрудники ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»!

Примите поздравления с профессиональным праздником — Днем мелиоратора!

С каждым годом профессия мелиоратора становится престижней и почетней, особенно сегодня, когда меняется климат на планете, когда необходимо эффективно использовать земельные и водные ресурсы. Мелиорация — это залог стабильных высоких урожаев в засушливых районах. Орошение предотвращает гибель посевов, обеспечивает население живительной влагой и гарантирует продовольственную независимость Саратовской области и страны.

Развитие сельского хозяйства во многом зависит от профессиональной и слаженной работы мелиораторов. Государство вкладывает серьезные средства в модернизацию и обновление мелиоративного комплекса. Уверен, мелиораторы Саратовской области достойно и успешно справятся с задачами, поставленными Президентом России и губернатором Саратовской области.

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, новых успехов и достижений, мира и добра! — говорит Олег Алексеев.