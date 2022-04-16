Обнародованы данные о размерах доходов сенаторов от Саратовской области за 2021 год.

Напомним, регион в Совете Федерации представляют Олег Алексеев и Сергей Аренин.

Алексеев заявил о суммарном годовом доходе в 5,7 миллиона рублей, что на 800 тысяч больше, чем в предыдущем году. У сенатора имеются во владении, согласно официальным данным, два земельных надела, жилой дом, а также нежилое здание и хозпостройка.

Супруга политика обозначила в декларации 223 тысячи рублей и автомобиль «Hyundai Creta».

Экс-руководитель Саратовского областного ГУ МВД Сергей Аренин оказался состоятельнее своего коллеги: 6,5 миллионов рублей, три земельных участка, жилой дом и внедорожник «Chevrolet Tahoe». Именно это заявлено в официальном документе.

К слову, жена Аренина также опередила в доходах супругу Алексеева с 1,7 миллионами рублей и автомобилем «Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC».