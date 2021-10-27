Состоялось совещание с участием сенатора Совета Федерации Федерального Собрания РФ, представителя от исполнительного органа государственной власти Саратовской области Сергея Аренина, командирами воинских частей и главами муниципальных образований региона.

Обсудили вопрос включения военных городков, расположенных на территории области, в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Так как на них не распространяется действие градостроительных регламентов, благоустройство жилищного фонда этих объектов заслуживает особого внимания.

Об этом сообщает председатель областного правительства Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

Территории военных городков региона остро нуждаются в ремонте внутридворовых проездов и пешеходных дорожек, оформлении уличного освещения, установке малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок, озеленении общественных пространств.

Поставлена задача – сформировать и направить в Министерство обороны РФ комплексную заявку для выделения целевого финансирования этих мероприятий.