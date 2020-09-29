Ежегодно с начала нового тысячелетия более чем в 100 странах мира отмечается Всемирный день сердца. Поначалу он приходился на последнее воскресенье сентября, но впоследствии у него появилась фиксированная дата — 29 сентября.

Наша повседневная жизнь невозможна без заботы о сердце, особенно сейчас, в условиях распространения коронавируса. Помогают сохранить и улучшить его состояние специалисты саратовского Областного клинического кардиологического диспансера.

— Наш центр не прекращал работу ни на один день, несмотря на распространение новой инфекции. Если у наших пациентов или врачей устанавливается диагноз — проводятся ограничительные и дезинфекционные мероприятия. Более того, порядка десяти врачей помогали пациентам ковидных госпиталей, — рассказал главный врач учреждения Валерий Агапов.

В 2020 году впервые в Саратовской области выделено значительное количество средств на лекарства пациентам, которые перенесли инфаркты, инсульты, оперативные вмешательства из-за сердечно-сосудистых заболеваний — 330 миллионов рублей. Граждане получают их абсолютно бесплатно. Широкий спектр медикаментов позволяет получить именно ту помощь, которая необходима в каждом конкретном случае. Также в медицинских учреждениях региона, начиная от амбулаторного звена, проходит существенное обновление оборудования.

— Кардиодиспансер получил новое оборудование для проведения электрофизиологических исследований. Одна из наиболее острых проблем, наряду со стенокардией — мерцательная аритмия, одна из основных причин для развития инфаркта, — отметил Валерий Агапов.

Немаловажная роль в предотвращении и лечении заболеваний принадлежит самим пациентам. Важна профилактика и она бывает нескольких видов — первичная, когда человек еще не страдает недугом, вторичная — случай, когда заболевание есть, но без серьезных последствий и третичная — если инсульт или инфаркт уже произошел, но нужно не допустить повторения или развития этого эпизода. В любом случае необходимо не забывать о ЗОЖ. Нужно уделять внимание физическим нагрузкам, отказаться от вредных привычек, излишеств в употребление спиртного. Важно здоровое питание — ограничение определенного вида жиров в своем рационе, включения достаточного количества овощей и фруктов.

Нужно обращать внимание на первичные тревожные сигналы заболевания, которые может дать организм.

Клинические признаки стенокардии — появление боли за грудиной при физической нагрузке. Важное значение имеет наличие артериальной гипертензии, которой предшествует шум в ушах, головокружение.

— Часто инфаркты и инсульты развиваются на фоне длительных гипертонических кризов, повышения давления, которые как правило проявляются шумом в ушах, головокружением. В этом случае нужно обратиться к врачу. Пациенту назначат соответствующее обследование и, если это необходимо, применят меры инвазивного воздействия, — объяснил Валерий Агапов.

Но даже после лечения важно неотступно соблюдать рекомендации, предписанные врачом, чтобы не сделать хуже, в первую очередь, самому себе. А наоборот, обеспечить себе путь к качественной и здоровой жизни.

— Желаю гражданам здоровья, заботиться о себе и своих близких, соблюдать меры профилактики не только в этот день. Пусть ваши сердца бьются для любви, радости и счастья, — подчеркнул главный врач кардиодиспансера.