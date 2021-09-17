Сегодня «серебряный» волонтер из Балаковского района Галина Косякина приняла участие в выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва.

— Я всегда пользуюсь своим избирательным правом. В моей семье все ходят на выборы. В этом году впервые будет голосовать мой внук Данил. Мне небезразлично будущее моих детей, внуков, правнуков. Каждый из нас обязан сделать все, что в его силах для благополучия своей страны!, — поделилась своим мнением Галина Васильевна.

Исполнив свой гражданский долг, Галина Косякина тут же приступила к решению ряда организационных вопросов по своей волонтерской деятельности. Ведь она – один из основателей и лидеров движения «Серебряные волонтеры города Балаково», постоянный участник всех добровольческих акций и проектов, многочисленных добровольческих форумов и слетов.

Уже не первый год вместе со своими соратниками по волонтерскому движению Галина Васильевна реализует проект «Никогда не поздно играть в куклы». В его рамках добровольцы старшего возраста вместе с молодыми единомышленниками показывают кукольные спектакли детям. При этом сами готовят весь реквизит, определяют содержание постановки, репетируют и выступают в роли артистов.

Социальную важность данной волонтерской инициативы в 2018 году отметили эксперты Всероссийского грантового конкурса поддержки социальных проектов «Молоды душой», выделив на ее дальнейшее развитие 300 тысяч рублей.

Кроме того, Галина Косякина участвует еще в одном добровольческом проекте под названием «Добросеребро». В проекте Галине Васильевне отведена очень важная роль — «бабушки» для детей, оставшихся без попечения родителей. Для воспитанников Балаковского центра социальной помощи семье и детям «Семья» и Центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей города Балаково Галина Васильевна вместе со своими единомышленниками проводит обучающие мастер-классы по кулинарии.

Свою самую важную волонтерскую миссию Галина Косякина выполняет в проекте «Бабушка на час», оказывая помощь одной из балаковских семей по присмотру за ребенком-инвалидом.

Как отмечает директор центра соцобслуживания Александр Лисин, Галина Васильевна успевает все — и как волонтер, и как активный участник важных для страны событий.

Министерство труда и социальной защиты области.