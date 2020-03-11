На территории Саратовской области осадков не ожидается. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Сегодня, 11 марта, в регионе будет от +11 до +16, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ближе к ночи ветер изменится на юго-западный с порывами 6-11 метров в секунду. Столбик термометра будет показывать от +4 до +9 градусов. Местами возможен дождь.

В Саратове температура воздуха будет от +5 до +10 градусов, ветер южный со скоростью 3-6 метров в секунду. Ночью возможен дождь.