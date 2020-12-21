Благодаря председателю ГД Вячеславу Володину Саратов получит 30 трамваев из Москвы.

Председатель общественного совета партийного проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» Сергей Андронов отметил, что в этот раз чиновники вместе со СГЭТ должны лучше отобрать специалистов, которые будут выбирать транспорт. Чтобы не было как в прошлый раз, когда сотрудники приехали самыми последними и забрали то, что осталось.

—Нужно более ответственно подходить к вопросам развития транспорта нашего города. Тем более, когда есть возможность обновить подвижной состав совершенно бесплатно, — отметил он.