Представитель в Совете Федерации Федерального Собрания РФ от исполнительного органа государственной власти Саратовской области – правительства Саратовской области генерал-лейтенант полиции в отставке Сергей Аренин поздравил семьи военнослужащих и погибших при исполнении служебного долга сотрудников с Новым годом и Рождеством.

Он пожелал всего самого наилучшего и передал подарки.

—Для дочерей это очень важно, что про нас помнят, о нас заботятся, что отец не забыт. Для них это особая гордость, и, конечно же, эти подарки будут одними из главных под новогодней елкой, — поблагодарила офицеров супруга погибшего бойца ОМОН Елена Макарова.

После этого Сергей Аренин обсудил с начальником территориального управления Росгвардии Геннадием Макаровым обеспечение общественной безопасности в регионе во время предстоящих праздников.