Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко проведет совещание, на котором будут обсуждены произошедшие трагические случаи с детьми. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Речь идет об убийстве шестилетнего мальчика в Энгельсе, выброшенными с балкона четвертого этажа девочками в Саратове, погибшим от холода пятилетнего ребенка на улице в Вольске.

Ситуация в целом не изменилась, поэтому правоохранитель с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым, руководителем регионального МВД и ФСБ, Уполномоченным по правам ребенка, председателем правительства региона, руководителями профильных министерств, комиссий по делам несовершеннолетних регионального и муниципального уровня, главами районов и представителями общественных молодежных движений обсудят эту ситуацию.