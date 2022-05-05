Сегодня на заседании комитета Саратовской областной Думы по жилищной, строительной и коммунальной политике было принято решение отстранить депутата Александра Анидалова (фракция «КПРФ») от должности заместителя председателя данного комитета. Как пояснил председатель комитета Сергей Гладков (фракция «Единая Россия»), с соответствующим обращением выступили сразу несколько депутатов облдумы, посчитавшие, что действия Анидалова во время смены аншлагов на проспекте имени Петра Столыпина в Саратове компрометируют работу комитета. Напомним, тогда коммунист пытался устроить скандал и всячески мешал действиям городских служб.

«Ожидаемо сегодня вновь стали свидетелями циркового перфоманса имени саратовского обкома КПРФ. Их экстремистские заявления и недостойное поведение уже никого не удивляют, а даже понимая, что виноваты, извиваются как ужи, лишь бы не признать вину. Сегодня ни у кого не осталось сомнений в правильности принятого решения по отстранению Анидалова от должности в комитете. Его поведение только дискредитирует всю нашу работу на благо жителей области. Совершать то, что делает Анидалов, и прикрываться при этом должностью в областной Думе недопустимо», – подчеркнул Гладков.