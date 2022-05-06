В своем авторском телеграм-канале Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гладков задался вопросом об эффективности работы депутата Госдумы Ольги Алимовой.

-По результатам социологических исследований рейтинг партии «Единая Россия» вырос до 41,2% (+0,6п.п. за неделю), а вот рейтинг КПРФ неуклонно падает -0,2п.п. за неделю теперь он составляет 11,2%.

И это не удивительно, ведь для «Единой России» всегда в приоритете интересы страны и защита простых людей. Активисты партии оказывают гуманитарную помощь жителям Донбасса, а волонтеры партии работают над восстановлением городов ДНР и ЛНР. А вот КПРФ, особенно саратовские представители этой партии совсем забыли про свои непосредственные обязанности и увлеклись хулиганскими акциями, которые граничат с экстремизмом. То одного поймают с тушей убитого лося, то второй срывает уличные таблички, то третий не декларирует свои многомиллионные доходы. Вот что из себя представляет КПРФ сегодня. Поэтому и рейтинг партии их стремится вниз. Вместо того чтобы изменить политику партийного отделения и направить ее на конструктив Ольга Алимова изо всех сил пытается защитить своих проштрафившихся коллег.

Выдумывая какие-то политические репрессии и преследования. Советую Алимовой начать работать, помогать своим избирателям, а не заниматься словоблудием. Она еще пока является депутатом Государственной Думы. А нужны ли нам такие бесполезные депутаты Госдумы, как Ольга Алимова? — спросил своих читателей Гладков.