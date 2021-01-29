Первый заместитель главы Саратова Сергей Грачев ответил на критику депутата госдумы Николая Панкова.

— Практически две недели наши коммунальные службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия январских снегопадов. Как абсолютно верно обратил внимание депутат госдумы Николай Панков, приоритетом для нас являются отдаленные поселки и микрорайоны. Так, например, сегодня продолжаются работы в поселках Поливановка и Жасминный, техника работает на дорогах в поселках Увек и Князевка.

Завтра выходные, время для прогулок с семьей. Поэтому сегодня мы также запланировали расчистку площади Столыпина и Театральной, проспекта Кирова.

Главная площадь города – это его лицо, туристическая достопримечательность. Длительное складирование снега не только портит впечатление от областного центра у его гостей, но и может плохо сказаться на клумбах и цветах, которые там высажены.

Однако эти работы необходимо завершить в максимально короткий срок, чтобы дополнительные силы рабочих и спецтехники были направлены на приоритетные направления в уборке снега, на которые обращают внимание граждане, — прокомментировал первый заместитель главы администрации Саратова.

Напомним, сегодня утром Николай Панков с воем телеграм-канале «Пара слов» раскритиковал уборку снега из центра Саратова взамен уборки снега на окраинах города.