Известный артист Сергей Крылов провел встречу с духовым оркестром «Аккорд» в Екатериновке Саратовской области, пост об этом появился в аккаунте Министерства культуры региона в Instagram.

Единственный в районе и уникальный по направлению духовой оркестр «Аккорд» был образован в 1953 году. Руководитель оркестра Светлана Тимофеева говорит, что ее задача — научить понимать и любить музыку, развивать в каждом начинающем музыканте творческие способности, помогать формированию художественного вкуса, расширению кругозора.

Многие участники «Аккорда» продолжают музыкальное образование в средних и высших учебных заведениях. Выступления коллектива получили многочисленные награды и звания лауреата различных конкурсов и смотров. Творческий коллектив известен за пределами родного поселка.

Ребята подготовили для гостей концертную программу, исполнили военные композиции и произведения, посвященные 60-летию первого полета человека в космос.

Сергей Крылов рассказал юным музыкантам о своем творчестве, провел небольшой мастер-класс и раскрыл секреты профессии.

С 23 по 29 августа в городе Энгельсе состоится I Молодежный форум исполнителей имени Шнитке «Светлый ангел». Сергей Львович пригласил «Аккорд» принять участие в торжественной встрече участников форума и гостевом концерте, который состоится 23 августа.