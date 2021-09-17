Профессор и доктор исторических наук Сергей Наумов считает, что в дальнейшем форма многодневного голосования может рассматриваться как стабильная.

-Трехдневная формула голосования дает возможность нашим избирателям более точно определиться со своим предпочтением и со временем своего волеизъявления, — сказал Сергей Наумов.

Об этом он заявил в ходе брифинга в медиацентре «Единой России», посвященного окончанию первого дня голосования.

В целом он оценил ход избирательного процесса как штатный, отметив при этом, что серьезных замечаний выявлено не было, а по всем случаям поступления информации о возможных нарушениях принимались своевременные меры.

-Наши оппозиционные силы не смогли организовать полноценный предвыборный цикл, сегодня нервничают и пытаются разными политическими трюками привлечь к себе дополнительное внимание и сорвать нормальное волеизъявление граждан в Саратовской области. Ничего в этом нового нет, мы видим такое в каждом избирательном цикле. В политическом театре появились новые актеры, и, к сожалению, трагикомедия, которая разыгрывалась в областном парламенте, сегодня разыгрывается на некоторых избирательных участках, — отметил он.