«Увеличим число подписчиков»

«Хотите, чтобы о вас узнали все?»

«Раскрутим вашу страницу»…

Как часто вам приходят подобные сообщения? Лично мне — по десятку в день!

И всё внешне кажется нормальным (есть у людей спрос на рекламу — есть и предложение). Но если вдуматься в смысл оказываемых услуг, то очень похоже на сговор между двумя дельцами: я вам — деньги, вы мне — подписки-отписки и таргет-шмаргет…

Не скрою, несколько лет назад один раз обратился за помощью к одному такому «пиарщику». Цель была благая: продвижение страницы позволило бы большее число людей познакомить с особенностями работы психолога, помочь им сделать первый шаг на пути к психологическому благополучию. Поначалу всё казалось идеальным — росли подписки, лайки, комментарии. Потом я стал получать гневные письма: почему вы от нас отписались? Именно тогда мне стала очевидна суть варварского «пиар»-приёма, подразумевающего набивание себя в друзья с последующей отпиской (поставил себя на место этих людей и понял, что для меня это неприемлемо). Более того, анализ показал, что моими «подписчиками» стали и «нулевые» страницы-однодневки.

Сейчас новый тренд: не желаете ли стать спикером/спонсором психологического марафона? Захожу в профиль очередного «Rahmat Lucumych» или «Леся Добромышь» и задаю себе вопрос: с надеждой на какую мою реакцию пишет мне этот человек, а потом еще три-четыре аккаунта дублируют то же сообщение?

В надежде на то, что я буду принимать участие в этом лохотроне? Или мне нужна такая дешёвая известность? Или мне нужно в кабинет нагнать побольше людей, трепетно внимающих каждому слову гуру-психолога?

Нет. Я предпочитаю общаться с людьми думающими. Да, возможно, совершающими ошибки или находящимися в сложной ситуации, но думающими. И всегда делаю оговорку: очень надеюсь, что мы с вами окончательно решим ту или иную проблему, и вы не станете зависимыми от моих советов.

Что касаемо прямых эфиров и онлайн-марафонов, то и здесь я предпочитаю сотрудничать только с теми людьми, кому искренне доверяю и глубоко уважаю.

Понимаю, что это никак не повлияет на количество спама в личных сообщениях на моих соцстраницах, но свою позицию по отношению к таким пиарщикам мне важно обозначить.

Успехов и здоровья всем!

P.S.

Иллюстрация талантливого художника-карикатуриста Андрея Мухина, за что ему отдельное спасибо!