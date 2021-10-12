Председатель Общественного совета при минобразе области Сергей Саратовский прокомментировал заседание круглого стола по актуальным вопросам развития системы образования. Напомним, сегодня оно прошло с участием председателя регионального правительства Романа Бусаргина, и.о. министра образования области Михаила Орлова, а также общественниками и экспертами в отрасли.

—Если говорить честно, ни для кого не секрет, что в сельских школах часто качество образования страдает. Педагогов в школах не хватает, учителя ведут по несколько предметов. Так быть не должно. Я искренне рад, что проблема дефицита педкадров наконец-то звучит на региональном уровне. Это насущное, первостепенное, и от решения этой проблемы зависит качество образования каждого ребенка. Ну не может один человек объяснить гуманитарную литературу и естественную биологию одинаково заинтересованно.

И нельзя забывать о нагрузке, которая сваливается на этих учителей. Еще никого круглосуточная работа не сделала счастливым. У педагогов в селах просто безвыходное положение, и дети от этого страдают. Им необходимо качественное обучение, как и школьникам в крупных городах. Я считаю, что ситуация в сельских школах очень несправедливая. Потенциал детей нужно раскрывать и развивать, что может сделать качественная профильная подготовка. Здорово, что на уровне правительства задумались о качестве образования, проблема назрела достаточно остро. Пора принимать конкретные меры, и очень правильно, что к этому привлекают экспертов из разных уровней образования, — подытожил Сергей Саратовский.