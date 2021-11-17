В последнее время новостные ленты пестрят сообщениями об инцидентах с врачами: то «скорую» не пропустили, то избили медработника. Что же происходит?

На днях разбирались вместе с газетой «Аргументы и факты — Саратов» (краткий вариант комментария опубликован на saratov.aif.ru).

На мой взгляд, ненависть к медицинским работникам иррациональна по определению. При всех претензиях, которые мы нередко предъявляем к людям в белых халатах, вряд ли кто-то из нас хотел бы остаться без помощи в критический момент. В таком случае пришлось бы отказаться от службы «скорой помощи», закрыть родильные дома и стационары.

Бесспорно, что они своим ежедневным трудом спасают тысячи людей – от инвалидности и даже от смерти.

Но в последнее время жизнь заставляет и медиков жить в режиме нон-стоп. В итоге, накапливаются усталость и выгорание, которые в свою очередь приводят к тому, что доктор физически не успевает выполнять поставленные задачи и порой ошибается. Все это отражается на пациентах и служит причиной претензий к медперсоналу.

Порой к усталости присоединяются и личные качества медицинского работника. Не все из них достаточно опытны или стрессоустойчивы: к ним ведь идут в горькую минуту, а не в момент радости.

Фейки также делают свое черное дело. Например, отсутствие официальных лиц от медицины, четко разъясняющих особенности течения пандемии, основания для принятия тех или иных санитарных мер и противоречивая информация в СМИ и Интернете – все это дает повод к накоплению раздражения. После этого не приходится удивляться, что опоздавшая «скорая помощь» , некачественный уход и неспасенная тяжелому пациенту жизнь отражается в первую очередь на врачах, медицинских сестрах и санитарах.

Главное понять, что врач – не бог! Он также устает, он не менее нас перегружен, он занят теми же повседневными проблемами, что и мы. К тому же, он в не меньшей степени подвергается риску заражения или травматизма в период выполнения своих профессиональных обязанностей.

В последние годы для некоторых людей, имеющих довольно поверхностное мышление, травля медработников является неким трендом. Плюс медработники слабо защищены юридически. Да и популярные фильмы про врачей зачастую изобилуют эпизодами, не имеющим ничего общего с реальностью.

Вместе с тем есть и положительные примеры, когда сотрудников скорой помощи бесплатно кормят в кафе. Или, когда волонтеры помогают транспортировать больных – в случаях, если есть недостаток медицинских автомобилей или санитаров. Но это лишь капля в море работы, которую необходимо провести, чтобы вернуть былой авторитет врача.

Непростую тему взаимоотношений ваксеров и антиваксеров оставляю за скобками данного комментария, где врач также находится в эпицентре прений.