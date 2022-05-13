В детстве я верил, что мир строится только на доброте и порядочности, и что справедливые и честные люди всегда будут вознаграждены, а злодеи наказаны.

Но не все так просто в этом мире — понимаешь потом…

Выжить в этом мире можно только все взяв в свои руки. Надо честно делать свое дело и служить людям.

Слова французского скульптура Родена, о том, что мир будет счастлив только тогда, когда у каждого человека будет душа художника, — осуществить непросто, но стремиться к этому нужно.

Страх делает нас пленниками, и только надежда дает свободу. Нужно иметь веру.

Даже на дне самой черной дыры может быть свет. Нужно просто верить, чтобы увидеть его.

«Любая стена — это дверь,», — говорил поэт Е.Евтушенко, и я хочу в это верить…