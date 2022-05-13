В детстве я верил, что мир строится только на доброте и порядочности, и что справедливые и честные люди всегда будут вознаграждены, а злодеи наказаны.
Но не все так просто в этом мире — понимаешь потом…
Выжить в этом мире можно только все взяв в свои руки. Надо честно делать свое дело и служить людям.
Слова французского скульптура Родена, о том, что мир будет счастлив только тогда, когда у каждого человека будет душа художника, — осуществить непросто, но стремиться к этому нужно.
Страх делает нас пленниками, и только надежда дает свободу. Нужно иметь веру.
Даже на дне самой черной дыры может быть свет. Нужно просто верить, чтобы увидеть его.
«Любая стена — это дверь,», — говорил поэт Е.Евтушенко, и я хочу в это верить…