У поэта Некрасова есть замечательная мысль: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».

А в чем сегодня выражается гражданственность? Для меня гражданственность — это прежде всего нравственная позиция. Это ответственность перед обществом и способность отстоять и защитить свои интересы.

«Я предпочитаю делать в своей жизни то, что я люблю, а не то что модно, престижно и положено», — говорил герой фильма» Москва слезам не верит» Гоша. Действительно, делать надо порой то, что ты хочешь делать, а не играть в чужие игры. Мудрый человек это не тот, кто плывет по течению, и не тот, кто идет против. Нужно плыть туда, куда тебе нужно, куда подсказывает тебе твоя совесть. В романе Д.Оруэла герой говорит: «Сколько я показывю пальцев, Уинстон? — Четыре. А если партия говорит, что их не четыре, а пять — тогда сколько …?»

Когда тебе говорят, чтобы ты мчался направо, надо иногда идти налево, и не делать то, чего хотят другие. Искать надо свой собственный путь.

Для меня патриот и гражданин, это не тот кто размахивает флагами. Это человек, который честно делает свое дело, несет добро тем кто рядом с ним, говорит о недостатках и проблемах и не идет против своей совести.

Патриотизм не должен ослеплять нас. Нельзя людей, критикующих страну, говорящих о проблемах, называть врагами. Это неправильно.

Быть патриотом — это стараться смотреть на мир обьективно, не идеализировать. Настоящий гражданин ненавидит несправедливость на своей земле больше, чем где-либо еще. Очень хочется, чтобы наш Дом был честным, справедливым и человечным.

Мы живем в очень хрупком мире и как сказал один поэт, наш шарик возит нас на себе и делает все что может , чтобы мы не свалились.

Так будем мудрее, добрее и бережнее к друг другу. Будем держаться….