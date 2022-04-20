Сегодня, 20 апреля, Саратов посетили руководители ППК «Фонд развития территорий» Сергей Степашин и Константин Цицин.

В ходе ряда встреч, которые проходили на различных площадках областного центра, речь шла о благоустройстве, комфортной городской среде, жилищно-коммунальном хозяйстве и, в первую очередь, переселении из аварийного жилья.

Некоторым жителям даже посчастливилось получить ключи от новых уютных квартир в микрорайоне Городские просторы из рук почетных гостей. Об этом расскзал в своём Телеграм-канале глава администрации областного центра.

— Наш город смог завершить предыдущую программу по переселению досрочно. Это действительно хороший результат – мы обеспечили горожанам безопасное проживание. Однако на территории муниципалитета еще много ветхих домов, — рассказал мэр Саратова Михаил Исаев.

Сергей Степашин отметил, что такие регионы, как Саратовская область, кто закрыл прошлую программу переселения раньше срока, могут получить дополнительное финансирование, чтобы продолжить реализацию следующего этапа программы. В него войдут жилые помещения, признанные аварийными после 1 января 2017 года.