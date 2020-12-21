Депутата Саратовской областной думы Сергея Гладкова члены президиума политсовета Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» порекомендовали к назначению на должность главы регионального исполнительного комитета. Документы направят на согласование в ЦИК партии.

Уроженец Балашова, секретарь Балашовского местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Гладков имеет большой опыт партийно-организационной работы. Прошел путь от депутата районного собрания до депутата регионального парламента.

До 2020 года – заместитель председателя Собрания депутатов Балашовского муниципального района.

С сентября 2020 года – депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Балашовскому одномандатному избирательному округу №12.