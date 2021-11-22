Саратовского олигарха Сергея Курихина хотят лишить депутатских полномочий. Этот вопрос обсуждался на заседании комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами 22 ноября.

Причиной для такого решения послужили нарушения в предоставленных им декларациях. Прокуратура заявила, что сведения о доходах, предоставленные Курихиным не отражен его частный дом, а также отметила, что он неоднократно использовал статус депутата в личных целях.

Заседание было открытое. На нем присутствовали СМИ и 9 из 12 членов комиссии.

Вопрос о снятии с Курихина депутатских полномочий обсудят на заседании областного парламента 24 ноября.