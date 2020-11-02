В урочище Кондаково Красноармейского района Саратовской области пропал мужчина. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда “Лиза Алерт”.

49-летнего Сергея Масликова ищут с 30 октября.

Приметы мужчины: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы с сединой, голубые глаза.

Из особых примет — хромает при ходьбе.

Он был одет в бело-серые камуфлированные куртку и брюки, серый вязаный свитер, зеленые резиновые сапоги и вязаную шапку этого же цвета.

Координатор Владимир Явчуновский

Инфорг Людмила Соловушка, 89372240660