Депутат Саратовской областной думы Сергей Курихин не смог отсрочить обсуждение вопроса о лишении себя мандата.

Напомним, это было запланировано на сегодняшнее заседание облдумы. Перед его началом народный избранник попытался перенести обсуждение. Председатель думы Александр Романов заявил, что изменения вносятся лишь после рассмотрения в профильных комитетах. Поэтому предложение было отклонено в соответствии с регламентом.

Предпосылкой к этому стало поступление в Совет Думы рекомендации комиссии Саратовской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. После изучения данных, комиссия по доходам областного парламента сделала вывод о предоставлении депутатом заведомо ложных сведений.