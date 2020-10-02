Сегодня, 2 октября, глава Саратова Михаил Исаев объявил выговор председателю комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергею Кузнецову. Об этом сообщили в мэрии.

Наказание последовало за ненадлежащий контроль реализации программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2022 годы».

— В последнее время участились критика и замечания, связанные с процессом ремонта дорог и тротуаров, есть претензии к качеству, работе подрядных организаций, выбору участков для замены асфальтового покрытия. Считаю, что руководство профильного комитета осуществляет недостаточный контроль в этой части. Подход к работе необходимо пересмотреть, — отметил Михаил Исаев.