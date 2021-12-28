Кто не любит сериалы! И пусть некоторые снобы морщат нос при слове «сериал», втайне они-то как раз и являются поклонниками кинокартин, растянутых на несколько сезонов. По телевидению довольно часто показывают детективные фильмы-сериалы российского производства. Их персонажи становятся для многих чуть ли не родными людьми, любители сериалов ждут каждой новой встречи с ними. Сериалы-детективы строятся так, что при общих персонажах-следователях каждая новая серия – это отдельный сюжет. Поэтому можно начинать смотреть с любой серии, но все же желательно не пропускать ни одну. Рассмотрим несколько сюжетов российских детективных сериалов, опираясь на материалы онлайн-кинотеатра ivi.

Подслушано

Главные герои сериала https://www.ivi.ru/watch/podslushano — пятеро подростков начинают расследование пропажи своих одноклассников. Они понимают, что далеко не всем близким можно верить: родственники обманывают, а у родителей много тайн и секретов, связанных с прошлым. Учителя о пропавших детях не знают, ведь все факты указывают, что их просто перевели в другие учебные заведения. До родителей доходит информация, что дети на карантине в больнице. Появляется человек, который меняет факты, подделывает саму реальность, но поймать его очень сложно.

Вампиры средней полосы

Могут ли существовать вампиры в российской глубинке? Не спешите давать отрицательный ответ. В провинциальном Смоленске совершено преступление: убиты двое мужчин, на телах которых отчетливо видны следы клыков. Из трупов словно выпили всю кровь. Расследовать это дело берутся местные сыщики и приезжий следователь из Москвы. Подозрение падает на деда Славу и его семейку, которых считают «нечистью». Но кто же настоящий вампир и существует ли он вообще? Оригинальный сюжет сериала https://www.ivi.ru/watch/vampiryi-srednej-polosyi-2021 на стыке различных жанров держит в напряжении на протяжении всех серий.

Катран

В этом сезоне зрители вновь встретятся с майором Черкасовым из сериала под общим названием «Мосгаз». В советской Москве действует подпольное казино «Катран» (небольшая акула). Новое дело майора Черкасова связано с загадочным убийством красавицы-картежницы Киры Миллер и ее любовника, жившего в Волгограде и занимавшего высокий пост в МВД. Чтобы выявить все связи, Черкасов внедряет в казино свою сотрудницу Соню Тимофееву. Подпольный мир, где крутятся большие деньги, увлекает девушку. И вот уже приходится бороться за нее, зашедшую слишком далеко.

Ищейка

Пять сезонов детективного сериала, где главным следователем, начальником уголовного розыска небольшого южного городка является женщина. В сериале переплетаются расследования преступлений с семейными проблемами; погони, трупы, аресты с взаимоотношениями с мужем и матерью. Александра Кушнир, подполковник милиции, обладает неординарным мышлением, острым умом, безошибочной интуицией. Она «держит в кулаке» коллег-мужчин, поначалу сомневавшихся в ее способностях, но со временем начавших с уважением относиться к своей начальнице. У «ищейки» только один недостаток – ни работать, ни жить она не может без сладкого.