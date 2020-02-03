Серийного грабителя из Заводского района Саратова задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления гвардии.

Вчера, 2 февраля, днем патрульные Росгвардии получили сообщение о грабеже. Потерпевшая пояснила, что шла по улице Южно-Зеленая, когда в районе дома 2/12 неизвестный мужчина вырвал у нее сумку, в которой находились сотовый телефон и деньги, после чего скрылся во дворах.

Получив приметы грабители, сотрудники гвардии смогли через полчаса его обнаружить и задержать. После чего мужчина был передан в руки полиции.

Напомним, задержанный подозревается в двух ограблениях. Его жертвами в обоих случаях, стали пенсионерки. Ранее мужчина был неоднократно судим за кражи.