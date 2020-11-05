62-летний житель Лысогорского района ответит в суде за 59 эпизодов разврата в отношении приемных детей, а в отношении органов опеки, которые должны были следить за собой, организована проверка.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя дала свой комментарий по этому поводу.

Когда органы опеки получали заявление от этой семьи, никаких сомнений в ее благополучности не было. Женщина трудилась воспитателем, а ее муж был директором местной школы, педагогом. Они вырастили своих детей, которые получили хорошее образование.

Туда приходили по графику, первый год часто, потом реже, но никаких жалоб со стороны детей не было. Только когда старшая девочка выпустилась, она рассказала об этом знакомой, а та в органы опеки, которые обратились к следователям.

Сейчас старшие дети уже покинули семью, младших изъяли. Злоумышленник находится под стражей, ожидая решения уголовного дела.