Полицейские Саратовской области выследили и задержали серийного угонщика автомобилей после очередного хищения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Преступника поймали после жалобы жителя Сызрани на угон его «Лады Гранты». Машину видели на выезде из города с номерами другого автомобиля, похищенного ранее. Место проживания угонщика установили, и нашли «Гранту» уже в разобранном виде в гараже похитителя.

Как признался 27-летний угонщик, он неоднократно совершал подобные кражи в своем и чужих городах. Он продавал их на запчасти, а деньги тратил на собственные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ранее он не был судим.