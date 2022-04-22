Сертификаты на денежные выплаты получили 13 многодетных семей. Об этом сообщил председатель регионального правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, общая сумма сертификатов для приобретения или строительства жилья составила 61,7 млн рублей.

— Ранее мы также разработали порядок предоставления денежной выплаты вместо земельного участка семьям, воспитывающим трех и более детей. В соответствующий реестр уже вошли 10 семей. Они дополнительно получат по 206,5 тысячи рублей. Замечу, что эта сумма будет ежегодно индексироваться.

Поддержка многодетных семей остается одним из приоритетных направлений работы для Правительства области. Напомню, мы также внедрили механизмы предоставления социальной выплаты при газификации жилых помещений, сделали возможным направление регионального материнского капитала на газификацию домовладений, увеличили сроки сохранения права на получение бесплатного земельного участка, — написал политик.