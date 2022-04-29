Впервые в текущем году на Приволжской железной дороге клиент воспользовался услугой «Сервис быстрого реагирования». Ему потребовалось раскрепить перевозимую спецтехнику на станции Зензеватка Волгоградского региона. На запрос оперативно отреагировала мобильная бригада Волгоградского производственного участка Приволжской дирекции по управлению терминально-складским комплексом (ДМ).

Компания, занимающаяся торговлей автотранспортными средствами, подала заявку на оказание услуги «Сервис быстрого реагирования» через раздел «Грузовые перевозки» сайта ОАО «РЖД». По информационно-коммуникационным каналам за два дня специалист по логистике Приволжской ДМ отработал клиентский запрос.

Мобильная бригада из Волгограда в составе четырёх механизаторов комплексной бригады прибыла на станцию Зензеватка 5 апреля. За дневную смену они сняли крепления с десяти специализированных автомобилей, предназначенных для ремонтных и измерительных работ, осмотрели груз на предмет сохранности и предоставили передвижные рампы для самоходного спуска автотранспортных средств с подвижных платформ.

«Сервис быстрого реагирования» – это проект Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом (ЦМ) по погрузке и выгрузке небольших партий вагонов выездными мобильными бригадами как на местах общего пользования станций ОАО «РЖД» (вне основных грузовых терминалов ЦМ), так и на инфраструктуре клиента. Он запущен на Приволжской дороге осенью прошлого года. Впервые услугой воспользовался клиент в Астраханском регионе. В этом году она оказалась востребованной в Волгоградском», – сообщает начальник Волгоградского производственного участка Приволжской ДМ Михаил Тюкин.

Как отмечает руководитель, данный сервис удобен клиентам, поскольку мобильные бригады оказывают услуги как на территории клиента, так и на малодеятельных станциях железнодорожной магистрали, которые максимально приближены к месту производства работ клиента. Это позволяет сократить расходы и время грузополучателей на транспортировку грузов. Для погрузки и выгрузки в мобильные бригады привлекаются прошедшие подготовку сотрудники, которые используют специализированную технику.