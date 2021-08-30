Две взрослых женщины, являющиеся сёстрами-близнецами, занимались торговлей наркотиков через Интернет.

Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном ГУ МВД, в областном центре задержаны подозреваемые в продаже синтетического наркотика метадона.

Наркоторговками оказались 31-летние сестры-близнецы, которые устраивали тайные так называемые «закладки» наркотиков в разных местах города. Не брезговали закладчицы даже детскими площадками, которые нашпиговали пакетиками с «дурью».

Правоохранителям удалось найти 10 тайников со свертками с порошкообразным веществом. Эксперты выяснили, что это метадон массой 3,88 грамма.

Близняшки созналась в своих преступных намерениях, а именно — в намерении продать запрещённое вещество через сеть Интернет.

В полиции сообщили, что в настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Женщины арестованы до суда.

Фото: ГУ МВД