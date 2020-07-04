Следователи взялись за проверку заявлений о нарушении прав детей, озвученных на одном из федеральных каналах. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

В сюжете рассказывается о 15-ти и семилетней сестрах из Саратова. По словам детей, их мать пьет и употребляет наркотики, бьет своих дочерей. При этом у них был восьмилетний брат, который умер из-за недосмотра матери, подавившись конфетой.

Девочки упоминают и о жестоких условиях в реабилитационном центре, где они содержались из-за обстановки в семье. Сообщается о том, как одна из воспитанниц центра била еще живого восьмилетнего брата и таскала за волосы одну из сестер.

Опеку над девочками хочет оформить бывшая сотрудница центра, но проблема в том, что их мать никак не лишена и не ограничена в родительских правах.

Все обстоятельства, озвученные в этой передаче, будут проверены следственным отделом Ленинского района в рамках ранее организованной проверки по факту побега 15-летней воспитанницы из реабилитационного центра, чтобы принять участие в съемках телепередачи.

Следователи проверят все прозвучавшие в телепередаче сведения на подлинность. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.