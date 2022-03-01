«Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и

решений, подвел итоги одной из самых масштабных строек в своей истории.

Внедрение комплекса цифровых инструментов во все этапы строительства сети,

большая скорость работ и оптимизация бизнес-процессов позволили компании

только в 2021 году проложить более 41 000 км волоконно-оптических линий связи, в

том числе свыше 1300 км в Саратовской области.

В рамках реализации федеральных проектов, среди которых «Устранение

цифрового неравенства» и «Национальная инфраструктура» национальной

программы «Цифровая экономика», компания «Ростелеком» подключила к сети

более 12 000 социально значимых объектов, а длина построенных в 2021 году линий

связи превысила длину экватора. Реализовать масштабную программу позволил

комплекс цифровых инструментов, состоящий из трех ключевых компонентов:

системы умных закупок, автопроверки возможности подключения объекта на этапе

планирования, а также автоматизации всего документооборота и отчетности на

этапе реализации.

Благодаря внедрению новой системы распределения заказов на работы

«Ростелеком» оптимизировал стоимость реализации проектов и ускорил

стандартные закупочные процедуры, сохранив высокое качество услуг.

Автоматизация проверки технической возможности подключения заказчиков

позволила за секунды получить оценку, что повысило уровень удовлетворенности

клиентов и на 20% сократило время согласования проектов внутри компании. В

дополнение к этому сквозная автоматизация работы с документами (от их

формирования, подписания и обмена с контрагентом до подготовки отчетных

материалов) — значительно ускорила формальные процедуры, которые часто

тормозили бизнес-процессы, сопровождающие строительство.

«“Ростелеком” уверенно движется к реализации намеченных стратегических целей

до 2025 года, в частности к повышению эффективности в традиционном бизнесе.

Автоматизация процессов управления строительства — один из примеров

тактических побед. Убежден, что дальнейшие внутренние преобразования станут

дополнительным фундаментом для компании как надежного партнера для

населения, бизнеса и государства», — сказал старший вице-президент по

технической инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Алексей Сапунов.