«Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и
решений, подвел итоги одной из самых масштабных строек в своей истории.
Внедрение комплекса цифровых инструментов во все этапы строительства сети,
большая скорость работ и оптимизация бизнес-процессов позволили компании
только в 2021 году проложить более 41 000 км волоконно-оптических линий связи, в
том числе свыше 1300 км в Саратовской области.
В рамках реализации федеральных проектов, среди которых «Устранение
цифрового неравенства» и «Национальная инфраструктура» национальной
программы «Цифровая экономика», компания «Ростелеком» подключила к сети
более 12 000 социально значимых объектов, а длина построенных в 2021 году линий
связи превысила длину экватора. Реализовать масштабную программу позволил
комплекс цифровых инструментов, состоящий из трех ключевых компонентов:
системы умных закупок, автопроверки возможности подключения объекта на этапе
планирования, а также автоматизации всего документооборота и отчетности на
этапе реализации.
Благодаря внедрению новой системы распределения заказов на работы
«Ростелеком» оптимизировал стоимость реализации проектов и ускорил
стандартные закупочные процедуры, сохранив высокое качество услуг.
Автоматизация проверки технической возможности подключения заказчиков
позволила за секунды получить оценку, что повысило уровень удовлетворенности
клиентов и на 20% сократило время согласования проектов внутри компании. В
дополнение к этому сквозная автоматизация работы с документами (от их
формирования, подписания и обмена с контрагентом до подготовки отчетных
материалов) — значительно ускорила формальные процедуры, которые часто
тормозили бизнес-процессы, сопровождающие строительство.
«“Ростелеком” уверенно движется к реализации намеченных стратегических целей
до 2025 года, в частности к повышению эффективности в традиционном бизнесе.
Автоматизация процессов управления строительства — один из примеров
тактических побед. Убежден, что дальнейшие внутренние преобразования станут
дополнительным фундаментом для компании как надежного партнера для
населения, бизнеса и государства», — сказал старший вице-президент по
технической инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Алексей Сапунов.