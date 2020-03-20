Ажиотаж на продовольственные товары в некоторых крупных сетевых магазинах вызвал большой резонанс у населения. На фоне этого саратовцы продолжают успокаивать особо паникующих фотографиями с полными полками макарон и туалетной бумаги.

В гипермаркете «Лента» уже появились информационные таблички со «спецценами» для бездумно скупающих товар граждан. Автор поста Игорь Константинов заметил, что «никакого намёка на ажиотаж, всё как обычно».

Утром наш корреспондент заметил креатив в другом сетевом магазине. Там покупателей успокаивают, что товар в пути, и пустыми полки будут недолго.