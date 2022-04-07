Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум»,

созданная компаниями VK и «Ростелеком», объявляет о старте открытого

чемпионата медиапроектов среди школьных команд.

Участники должны представить творческие концепции на актуальные темы с

описанием проблемы и способами ее решения. Проектом может стать план

продвижения школы, информационный канал, новостной сайт, подкаст или

сообщество в «Сферуме», посвященное социально важной и значимой для школы

и ее сообщества теме — любой доступный формат, который наилучшим образом

раскроет проблему. В конкурсе могут участвовать учащиеся всех классов:

начального, среднего и старшего звена.

Проекты принимаются до 22 апреля 2022 года. С 25 по 29 апреля жюри, в состав

которого войдут представители «Сферума», эксперты онлайн-академии

SchoolMovie и онлайн-школы Geek School, проведут оценку работ. Финалисты

будут защищать свои медиакейсы 13 мая. Для оформления заявки команда

должна заполнить анкету регистрации. Подробные условия участия — на сайте

«Сферума»: https://prof-sferum.ru/mediacases.

«Мы открываем чемпионат для проектов любого формата. Например, вы хотите

запустить подкаст об экологической ситуации в вашем регионе. Объясните, как

просветительские лекции и интервью с экспертами помогут донести до аудитории

важность раздельного сбора мусора. Ваша цель — это ощутимые и измеримые

итоги такого проекта, его эффект, а “Сферум” — это удобная площадка для такого

начинания», — прокомментировал генеральный директор компании «Цифровое

образование» (разработчик платформы «Сферум») Рубен Акопов.

Финалисты получат сертификаты и дипломы, приглашения на образовательные

мероприятия в сфере медиа, а также цифровую технику, необходимую для

реализации проекта.

«Сферум» объединяет более 3,2 млн пользователей по всей стране. Платформа

призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким,

технологичным и удобным. Она позволяет учиться и общаться онлайн

школьникам, учителям и родителям. Пользоваться «Сферумом» можно через

мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте сферум.рф.

Сегодня «Сферум» предлагает следующие опции:

-групповые видеоконференции, доступные с любого устройства. Можно

дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельных учеников. Каждый из

собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять

руку;

-чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями,

презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий;

-сообщества школ — закрытые группы, в которые можно приглашать учителей, родителей и учеников. Преподаватели могут управлять классами и назначать уроки, а администрация школы — публиковать видео, статьи и документы для всех участников сообщества;

-трансляции, которые одномоментно может просматривать неограниченное число зрителей. Они доступны как зарегистрированным пользователям «Сферума», так и не авторизованным участникам, например, ближайшим родственникам ученика.