Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум»,
созданная компаниями VK и «Ростелеком», объявляет о старте открытого
чемпионата медиапроектов среди школьных команд.
Участники должны представить творческие концепции на актуальные темы с
описанием проблемы и способами ее решения. Проектом может стать план
продвижения школы, информационный канал, новостной сайт, подкаст или
сообщество в «Сферуме», посвященное социально важной и значимой для школы
и ее сообщества теме — любой доступный формат, который наилучшим образом
раскроет проблему. В конкурсе могут участвовать учащиеся всех классов:
начального, среднего и старшего звена.
Проекты принимаются до 22 апреля 2022 года. С 25 по 29 апреля жюри, в состав
которого войдут представители «Сферума», эксперты онлайн-академии
SchoolMovie и онлайн-школы Geek School, проведут оценку работ. Финалисты
будут защищать свои медиакейсы 13 мая. Для оформления заявки команда
должна заполнить анкету регистрации. Подробные условия участия — на сайте
«Сферума»: https://prof-sferum.ru/mediacases.
«Мы открываем чемпионат для проектов любого формата. Например, вы хотите
запустить подкаст об экологической ситуации в вашем регионе. Объясните, как
просветительские лекции и интервью с экспертами помогут донести до аудитории
важность раздельного сбора мусора. Ваша цель — это ощутимые и измеримые
итоги такого проекта, его эффект, а “Сферум” — это удобная площадка для такого
начинания», — прокомментировал генеральный директор компании «Цифровое
образование» (разработчик платформы «Сферум») Рубен Акопов.
Финалисты получат сертификаты и дипломы, приглашения на образовательные
мероприятия в сфере медиа, а также цифровую технику, необходимую для
реализации проекта.
«Сферум» объединяет более 3,2 млн пользователей по всей стране. Платформа
призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким,
технологичным и удобным. Она позволяет учиться и общаться онлайн
школьникам, учителям и родителям. Пользоваться «Сферумом» можно через
мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте сферум.рф.
Сегодня «Сферум» предлагает следующие опции:
-групповые видеоконференции, доступные с любого устройства. Можно
дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельных учеников. Каждый из
собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять
руку;
-чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями,
презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий;
-сообщества школ — закрытые группы, в которые можно приглашать учителей, родителей и учеников. Преподаватели могут управлять классами и назначать уроки, а администрация школы — публиковать видео, статьи и документы для всех участников сообщества;
-трансляции, которые одномоментно может просматривать неограниченное число зрителей. Они доступны как зарегистрированным пользователям «Сферума», так и не авторизованным участникам, например, ближайшим родственникам ученика.