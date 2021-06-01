Цифровая образовательная платформа «Сферум», созданная совместно Mail.ru Group и «Ростелекомом», продолжает наращивать аудиторию — общее количество пользователей достигло 300 тысяч. Платформа была представлена 31 марта 2021 года, на данный момент она успешно используется в более чем 10 тысячах образовательных организаций.

— В течение двух месяцев с момента запуска к «Сферуму» подключилось 40 тысяч учителей и более 260 тысяч школьников. При этом темпы регистрации в мае вдвое превысили показатели апреля, что свидетельствует о нарастающем интересе к нашей разработке, — прокомментировал генеральный директор компании-разработчика платформы ООО «Цифровое образование» Рубен Акопов.

«Сферум» позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Платформа основана на технологиях социальной сети «ВКонтакте», регистрация обеспечивается через простой и безопасный инструмент — единый центр авторизации VK Connect. «Ростелеком» обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами.

Сейчас «Сферум» предлагает такие опции как:

Групповые видеоконференции до 100 участников, доступные с любого устройства. Можно дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельных учеников. Каждый из собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку.

Чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий.

Сообщества школ — закрытые группы, в которые можно приглашать учителей, родителей и учеников. Преподаватели смогут управлять классами и назначать уроки, а администрация школы — публиковать видео, статьи и документы для всех участников сообщества.

На этапе запуска проекта подключение проводилось в 15 пилотных регионах — это Алтайский и Пермский края, Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ. При этом запросы на участие в эксперименте поступают и от образовательных организаций из других субъектов РФ — возможность присоединиться к «Сферуму» получили все желающие школы.

Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте. Заявки на подключение продолжают приниматься на info@sferum.ru.

«Сферум» — это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением Правительства РФ. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным.