В этом году начнется реализация новой региональной программы, инициированной Председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным, по ремонту зданий общеобразовательных учреждений на территории всех муниципалитетов, в рамках которой ежегодно планируем выделять средства на ремонт 100 школ.

В конце 2021 года поручил министерству образования области составить перечень объектов, которые будут отремонтированы уже в этом году. При этом учитывались мнения органов местного самоуправления и депутатов всех уровней, которые общаются непосредственно с жителями и знают, какие здания нуждаются в ремонте в первую очередь.

Предварительный анализ показал, что основной проблемой для большинства зданий является состояние кровли. По решению рабочей группы на этот вид работ сделан основной упор в первом этапе программы. Там, где не требуется ремонт крыш, будет проведен ремонт систем отопления, фасада или замена оконных блоков. В общей сложности на эти цели в бюджете предусмотрено более 203 млн рублей.

Ознакмиться со списком общеобразовательных учреждений, включенных в региональную программу ремонта можно здесь.