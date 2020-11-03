И. о. министра здравоохранения Саратовской области Асят Выкова рассказала на заседании корсовета о наличии лекарств для лечения коронавируса в подведомственных медорганизациях.

Сейчас сформирован двухмесячный запас, по мере необходимости ведется закупка.

Препараты уже приобретены и направлены туда.

Балашовская, балаковская поликлиника, пугачевская больница, энгельсская поликлиника №3 и саратовские поликлиники №2 и 3 это как раз те учреждения, которые закупают лекарства на выделенные из федерального бюджета 91 миллиона рублей.

Первые закупки уже прошли.

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