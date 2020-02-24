После победы в первом матче дня челябинского «Динамо» над астраханским Гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» 23 февраля одержал уверенную победу над таганрогским «Таганрог-ЮФУ». Так лишились шансов на попадание в плей-офф чемпионата, а саратовская команда добыла два очка в борьбе за четвертое место.

Итог матча заслуженная победа «СГАУ-Саратов» 26:21, позволившая нашей команде вернуться на четвёртую строчку в турнирной таблице.

Следующий матч «СГАУ-Саратов» проведёт 3 марта в Перми, где соперником станут гандболисты «Пермских медведей».