Прокуратура Октябрьского района Саратова выявила нарушения соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Саратовский филиал АО «Юнис» выяснил, что в МБУ «Служба благоустройства города» и МУПП «СГЭТ» использовалась техника, которая загрязняла воздух свыше допустимый меры.

Должностных лиц организаций привлекли к административной ответственности. В адрес руководителей предприятия внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены.