Прокуратура Октябрьского района Саратова выявила нарушения соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Саратовский филиал АО «Юнис» выяснил, что в МБУ «Служба благоустройства города» и МУПП «СГЭТ» использовалась техника, которая загрязняла воздух свыше допустимый меры.

Должностных лиц организаций привлекли к административной ответственности. В адрес руководителей предприятия внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены.

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1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Интересно интересно, а то что крекинг сбросы делает что дышать не чем ничего страшного и снег то желтый то черный выпадает, это нормально. Вообще зачем нам экологи нужны? Их можно всех разогнать, один фиг ничего не делают

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