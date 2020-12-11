Саратовцы не первый год привыкли узнавать о том, ходит ли тот или иной маршрут электротранспорта через группу в соцсети “ВКонтакте” “Трамваи и троллейбусы Саратова”.

Каждый день несколько дежурных предоставляли информацию в паблик, но теперь руководство МУПП “СГЭТ” запретило им это делать.

—Руководство “СГЭТ” не хочет взаимодействовать с нами и признавать право на наше собственное мнение. Ранее мы его высказывали посредством статей, посвященных жизни саратовского электротранспорта, его перспективам и путям развития. Полагаем, что для них избежать критики важнее, чем дать возможность горожанам получать информацию о движении транспорта, задавать вопросы о работе трамваев и троллейбусов и высказывать свои предложения, — отмечается в сообщении.

До недавнего времени с группой наоборот, сотрудничали.

Сведения будут публиковать дежурные, но поскольку связи с диспетчерами маршрутов, где интервалы значительно увеличены (троллейбус №2а, трамвай №11 вечером), оперативности не будет.