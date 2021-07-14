В СГЭТ опровергли информацию о покупке сотрудниками запчастей за свой счет. Напомним, ранее об этом сообщал депутат-коммунист Саратовской облдумы Николай Бондаренко.

Руководство предприятия заявило, что напряженной обстановку у них назвать нельзя. Для сотрудников продолжают создаваться комфортные условия труда, произошло повышение заработной платы, в депо ведется ремонт помещений. Кроме того, регулярно обновляется подвижной состав. Вчера на предприятие поступило десять новых современных троллейбусов, всего их будет 70 единиц.

Что касается ремонта электротранспорта, то предприятием регулярно закупаются необходимые запчасти. Если бы их стоимость была таковой, что покупку могли бы позволить водители с зарплатой в 50-60 тысяч рублей, то у предприятия не было бы финансовых проблем. Поэтому заявление о том, что сотрудники покупают детали на свои средства – ложь, распространяемая некоторыми саратовскими депутатами с целью провокации, — заявили в СГЭТ.

Оппозиционеров призвали «прекратить зарабатывать себе предвыборные очки на этой теме».

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