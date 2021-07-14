В СГЭТ опровергли информацию о покупке сотрудниками запчастей за свой счет. Напомним, ранее об этом сообщал депутат-коммунист Саратовской облдумы Николай Бондаренко.

Руководство предприятия заявило, что напряженной обстановку у них назвать нельзя. Для сотрудников продолжают создаваться комфортные условия труда, произошло повышение заработной платы, в депо ведется ремонт помещений. Кроме того, регулярно обновляется подвижной состав. Вчера на предприятие поступило десять новых современных троллейбусов, всего их будет 70 единиц.

— Что касается ремонта электротранспорта, то предприятием регулярно закупаются необходимые запчасти. Если бы их стоимость была таковой, что покупку могли бы позволить водители с зарплатой в 50-60 тысяч рублей, то у предприятия не было бы финансовых проблем. Поэтому заявление о том, что сотрудники покупают детали на свои средства – ложь, распространяемая некоторыми саратовскими депутатами с целью провокации, — заявили в СГЭТ.

Оппозиционеров призвали «прекратить зарабатывать себе предвыборные очки на этой теме».